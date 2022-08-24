Где надо мыть машину? Неожиданные результаты опроса

Мойки самообслуживания почти догнали по популярности традиционные автомойки. Но есть еще третий вариант, почти столь же популярный.

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Где вы моете автомобиль? Вариантов по нынешним временам хоть отбавляй, но и факторов, влияющих на выбор, предостаточно: цена услуги, удобство и комфорт на мойке, близость к дому, гаражу или стоянке, а главное — качество... Мы решили выяснить, где предпочитают мыть автомобиль наши читатели, и обратились с этим вопросом к подписчикам «За рулем» в Viber.

В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Результаты получились интересные. Пожалуй, главная новость к этому часу такова: мойки самообслуживания почти догнали по популярности традиционные автомойки: помыть автомобиль на оборудованной площадке, с использованием спецоборудования, но самостоятельно, сэкономив средства, предпочитают аж 27% респондентов — это свыше 1,1 тысячи наших подписчиков.

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Перевес традиционных автомоек совсем невелик — ими пользуются 30% (1,2 тысячи) наших читателей из числа принявших участие в опросе. И как ни крути, а это все еще первый по популярности вариант. Но немало и тех, кто моет машину полностью самостоятельно — с помощью ведра и шланга на любой площадке, которую сочтет подходящей для этих целей.

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Можно сказать, что между этими тремя вариантами автомобилисты разделились почти поровну. А некоторые сочетают все три способа: вариант ответа «когда как» выбрали 657 человек, или 17%. А полушуточный вариант «а что, надо мыть?» предпочли 146, то есть 3% опрошенных. Что не так уж далеко от истины: мы же с вами знаем, что есть категория автомобилистов, заезжающих на мойку крайне редко...

Кстати, эксперт «За рулем» пришел к выводу, что мыть автомобиль часто в надежде спасти его от вредной грязи — нецелесообразно.

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Фото: Depositphotos