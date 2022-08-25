Скидки за путешествия увеличили до 40 тысяч

Начался осенний этап продаж туров и номеров в отелях по программе туристического кешбэка.

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Об этом написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале:

«Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации», — информирует чиновница.

В программе участвуют все регионы страны, а кешбэк можно получить не только за туры, но и за проживание в гостиницах, до которых вы доедете на автомобиле. Но важным условием остается оплата тура или гостиницы картой МИР. Часть денег после оплаты вернется автоматически. Это 20%, но не более 20 тысяч рублей.

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При желании кешбэк можно увеличить до 40 тысяч рублей. Для этого отправляйтесь в туры и путешествия на Дальний Восток. Будьте внимательны — в программе участвуют не все местные отели и санатории. Список «скидочных» ищите на портале Ростуризма.

«Туры с кешбэком разбирают очень быстро. Так что если вы планируете воспользоваться программой — советуем не откладывать бронирование», — предупреждает Зарина Догузова.

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