Плюсы и минусы иранских автомобилей для России

О том, будет ли смысл покупать изделия иранского автопрома, рассказали эксперты.

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Во времена борного роста российского авторынка иранские машины у нас продавались и стоили недорого. За три года, с 2006 по 2008, было куплено более 10 тысяч машин. И все они до сих пор на ходу. Во всяком случае, стоят на учете в ГИБДД.

Теперь автопром Ирана намерен снова выйти на российский рынок, но с уже более современными моделями.

Такие плюсы, как цена около 1 млн рублей и широкий модельный ряд, сыграют на руку иранским производителям, считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Кроссовер Rira от компании Iran Khodro может заменить Hyundai Creta, Skoda Karoq и другие субкомпактные кроссоверы. Седаны же Tara и Samand — станут альтернативой Солярисам, VW Polo или Skoda Rapid, с которыми в стране напряженка.

Кроссовер Iran Khodro Rira

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто не разделяет такой оптимизм и указывает на то, что при ввозе иранских машин в Россию их цена существенно увеличится (в стоимость добавятся пошлины, НДС и утильсбор). По его мнению, для успеха иранскому автопрому следует наладить сборочное производство машин в России. Тогда производители будут получать компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), и автомобили будут намного дешевле.

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», — цитирует «Автостат» слова директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что необходимо устраивать проверку боем — привозить и смотреть на реакцию покупателей. Кроме того, конкурировать иранские машины будут с Ладами, чего могут и не допустить.

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«Сейчас партнерские взаимоотношения, пожалуй, почти во всех сферах определяет геополитическая обстановка, поэтому потенциально сотрудничество России на авторынке возможно с любой из дружественных стран, в которой есть производство автомобилей в промышленных масштабах. Важно, чтобы возможные партнеры учитывали специфику российского климата — несмотря на всю ценовую привлекательность, стоит понимать, что сборка машин в теплых странах не рассчитана на российские условия, и эти автомобили могут потребовать частичного переоснащения», — указывает директор по развитию автохолдинга «КлючАвто» Юлия Овчинникова.

А вот этот китайский кроссовер точно поступит в продажу в России уже этой осенью.

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Фото: Iran Khodro