Глава АВТОВАЗа рассказал, сколько «своих» компонентов в автомобилях Lada

Всего в автомобиле порядка 4,5 тыс. компонентов.

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Порядка 1,5 тыс. деталей для сборки автомобилей Lada пока не импортозамещены, то есть около трети. Об этом сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в среду в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума.

Из них в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих, что заставляет руководство работать в «ручном режиме» и создает дополнительные риски.

Он отметил, что эти риски «материализуются». Практически каждый день руководство получает сигналы о том, что прекращены поставки того или иного компонента.

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Это заставляет инжиниринг, службу логистов и закупщиков быстро переориентироваться и искать аналогичных поставщиков либо у нас в стране, либо переналаживать цепочки поставок на компоненты из других дружественных стран. Так Максим Соколов описал нынешнюю ситуацию.

Напомним, сегодня завершающий день VII Восточного экономического форума.

Ранее глава АВТОВАЗа раскрыл планы на 2023 год.

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Фото: АВТОВАЗ