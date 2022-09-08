Глава АВТОВАЗа рассказал, сколько «своих» компонентов в автомобилях Lada

Порядка 1,5 тыс. деталей для сборки автомобилей Lada пока не импортозамещены, то есть около трети. Об этом сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в среду в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума.
Из них в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих, что заставляет руководство работать в «ручном режиме» и создает дополнительные риски.
Он отметил, что эти риски «материализуются». Практически каждый день руководство получает сигналы о том, что прекращены поставки того или иного компонента.
Это заставляет инжиниринг, службу логистов и закупщиков быстро переориентироваться и искать аналогичных поставщиков либо у нас в стране, либо переналаживать цепочки поставок на компоненты из других дружественных стран. Так Максим Соколов описал нынешнюю ситуацию.
Напомним, сегодня завершающий день VII Восточного экономического форума.
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Фото: АВТОВАЗ