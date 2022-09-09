Полиция поймала серийных похитителей автомобильных колес

Свои преступления они совершали по ночам на внедорожнике с заклеенными номерами.

Полицейские Подольска задержали двух воришек 30 и 35 лет, которые подозреваются в серии грабежей. Оба ранее неоднократно судимые жители Москвы.

Злоумышленники арендовали внедорожник, скотчем заклеили на нем номера и по ночам объезжали дворы жилых домов в поисках автомобилей с дорогими шинами и дисками.

Обнаружив «жертву», они с помощью баллонного ключа и домкрата снимали колеса, грузили их в машину и скрывались. Таким им удалось «разуть» два автомобиля, припаркованных на улице Объездная дорога и во Флотском проезде. Владельцам причинен ущерб в 180 тысяч рублей.

По горячим следам воришек удалось задержать возле дома одного из них в Москве.

Похищенные комплекты колес полицейские возвратили законным владельцам.

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Возбуждены уголовные дела по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские предполагают, что московские «гастролеры» работали в основном по Подмосковью и могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным на территории городов Пушкино, Жуковский, Чехов и Раменское. Расследование продолжается.

Эти воришки угоняли автомобили необычным способом.

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Фото: ГУ МВД России