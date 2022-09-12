АВТОВАЗ готовит новое поколение Гранты

Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов.

Материалы по теме Нива обошла по популярности все кроссоверы, продающиеся в РФ

Президент АВТОВАЗа Максим соколов не скрывает, что в ближайшие год-два Лада Гранта сменит поколение, что станет новым шагом в отечественном автомобилестроении.

«Это будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении», — рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме президент компании.

В данный момент у производителя Лад есть 25 разных прототипов нового поколения Гранты.

«Поставить модель на конвейер — это не то что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьезная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — объяснил Соколов.

Материалы по теме АВТОВАЗ прокомментировал возможный рост цен на машины

Больше всего времени должна занять локализация компонентной базы и поиск поставщиков из дружественных стран.

Кроме того, на предприятии готовят новый кроссовер на базе Весты, о чем «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться научно-техническим центром АВТОВАЗа», — сказал президент компании.

Фото: АВТОВАЗ