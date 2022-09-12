АВТОВАЗ готовит новое поколение Гранты

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Президент АВТОВАЗа Максим соколов не скрывает, что в ближайшие год-два Лада Гранта сменит поколение, что станет новым шагом в отечественном автомобилестроении.
«Это будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении», — рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме президент компании.
В данный момент у производителя Лад есть 25 разных прототипов нового поколения Гранты.
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«Поставить модель на конвейер — это не то что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьезная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — объяснил Соколов.
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Больше всего времени должна занять локализация компонентной базы и поиск поставщиков из дружественных стран.
Кроме того, на предприятии готовят новый кроссовер на базе Весты, о чем «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало.
«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться научно-техническим центром АВТОВАЗа», — сказал президент компании.
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Фото: АВТОВАЗ