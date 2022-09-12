Напоминаем автовладельцам об изменении стоимости ОСАГО — журнал За рулем

Напоминаем автовладельцам об изменении стоимости ОСАГО

А еще при расчете стоимости «автогражданки» начали использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей.

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С 11 сентября стоимость аналогов запчастей учитывается в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Это касается всех марок автомобилей, независимо от страны производства. Ранее, если оригинальная запчасть отсутствовала на рынке, информация об ее стоимости не попадала в справочник, и возникали трудности при урегулировании убытков.

И еще с завтрашнего дня произойдет очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования, а по сути — повышение цен.

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Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Для частных легковых автомобилей базовую ставку тарифа по ОСАГО страховщики установят для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных уточнят расчет территориальных коэффициентов.

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Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как увеличатся возможности для индивидуального подхода к каждому автовладельцу.

Ранее тарифный коридор на 10% в обе стороны расширился в сентябре 2020 года, в результате чего средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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