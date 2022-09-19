Антикризисная Niva Travel - названы цены

В базовой версии Classic внедорожник стоит 998 900 рублей. Это автомобиль с усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом боковых зеркал заднего вида, центральным замком, есть бортовой компьютер и аудиоподготовка.
В версии Plus стоит от 1 036 900 рублей. За 38 тысяч разницы в стоимости покупатель получит рейлинги на крыше, двухцветные молдинги, кожух запасного колеса в цвет кузова, а также литые 15-дюймовые диски.
Комплектация Black, которая стоит 1 058 900 рублей, отличается 16-дюймовыми дисками черного цвета, особой обивкой салона и черным потолком, есть задние подголовники, центральный подлокотник между передними креслами и зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира.
Во всех комплектациях Lada Niva Travel не имеет системы ABS и подушек безопасности. Что касается системы ЭРА-ГЛОНАСС, то у нее отсутствует функция автоматического вызова спецслужб в случае ДТП.
Двигатель, как и прежде, один — 1,7-литровый бензиновый, мощностью 80 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой.
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Фото: АВТОВАЗ