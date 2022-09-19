У АВТОВАЗа проблемы с выпуском Niva Legend - не хватает важной детали

Внутренние территории завода забиты собранной на конвейере техникой - на заводе ждут компоненты, чтобы можно было доукомплектовать внедорожники.

Напряженная ситуация складывается со сборкой внедорожников Lada Niva Legend на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти. В течение всего сентября в соцсетях появляются сообщения от неофициальных источников о скоплении некомплектных автомобилей на внутренних территориях завода. Причина тому — отсутствие ремней безопасности для оснащения собираемых авто.

Сначала, по данным независимых источников, речь шла о сотнях внедорожников, которые сгоняли на территорию старого испытательного трека. Теперь, пишет Avtograd News, возможности этой площадки исчерпаны, поэтому в ход пошла территория законсервированного завода «Лада Запад Тольятти» (ранее — GM-AVTOVAZ) — источник публикует фото с парковки, уставленной Нивами. По всей видимости, счет некомплектных внедорожников может идти уже на тысячи.

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Напомним, АВТОВАЗ перезапустил сборку внедорожников Niva Legend в антикризисной комплектации Classic'22 в июле 2022 года, и уже тогда ремни безопасности были одной из серьезных проблем: прежний поставщик ушел, а складских запасов хватало только на самое первое время. По некоторым данным, велись переговоры с китайской компанией, но в итоге сборку запустили с новыми ремнями российской сборки.

Фото: АВТОВАЗ