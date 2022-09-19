У АВТОВАЗа проблемы с выпуском Niva Legend — не хватает важной детали — журнал За рулем

У АВТОВАЗа проблемы с выпуском Niva Legend - не хватает важной детали

Внутренние территории завода забиты собранной на конвейере техникой - на заводе ждут компоненты, чтобы можно было доукомплектовать внедорожники.

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Напряженная ситуация складывается со сборкой внедорожников Lada Niva Legend на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти. В течение всего сентября в соцсетях появляются сообщения от неофициальных источников о скоплении некомплектных автомобилей на внутренних территориях завода. Причина тому — отсутствие ремней безопасности для оснащения собираемых авто.

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Сначала, по данным независимых источников, речь шла о сотнях внедорожников, которые сгоняли на территорию старого испытательного трека. Теперь, пишет Avtograd News, возможности этой площадки исчерпаны, поэтому в ход пошла территория законсервированного завода «Лада Запад Тольятти» (ранее — GM-AVTOVAZ) — источник публикует фото с парковки, уставленной Нивами. По всей видимости, счет некомплектных внедорожников может идти уже на тысячи.

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Напомним, АВТОВАЗ перезапустил сборку внедорожников Niva Legend в антикризисной комплектации Classic'22 в июле 2022 года, и уже тогда ремни безопасности были одной из серьезных проблем: прежний поставщик ушел, а складских запасов хватало только на самое первое время. По некоторым данным, велись переговоры с китайской компанией, но в итоге сборку запустили с новыми ремнями российской сборки.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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