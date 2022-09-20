На АВТОВАЗе применят новый способ покраски кузовов — в пять слоев.

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Об этом рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Новый метод покраски позволит сделать кузова автомобилей неподдающимися коррозии.

«Сейчас освоена и применяется современная технология покраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза», — рассказал в интервью РИА «Новости» глава предприятия.

Во время покраски создается электрическое поле, благодаря чему частицы грунта распределяются по поверхности ровным слоем, проникая во все щелочки, даже микроскопические. Кроме того, новая технология позволяет регулировать толщину краски с точностью до микрона.

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Электрическое поле также провоцирует обмен ионами металла и краски, из-за чего та проникает в сталь, образуя единое целое с его структурой.

Это позволяет без оглядки давать гарантию от сквозной коррозии кузова на шесть лет.

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