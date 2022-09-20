Новая покраска Лад — ржавчины больше не будет — журнал За рулем

Новая покраска Лад — ржавчины больше не будет

На АВТОВАЗе применят новый способ покраски кузовов — в пять слоев.

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Об этом рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Новый метод покраски позволит сделать кузова автомобилей неподдающимися коррозии.

«Сейчас освоена и применяется современная технология покраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза», — рассказал в интервью РИА «Новости» глава предприятия.

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Во время покраски создается электрическое поле, благодаря чему частицы грунта распределяются по поверхности ровным слоем, проникая во все щелочки, даже микроскопические. Кроме того, новая технология позволяет регулировать толщину краски с точностью до микрона.

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Электрическое поле также провоцирует обмен ионами металла и краски, из-за чего та проникает в сталь, образуя единое целое с его структурой.

Это позволяет без оглядки давать гарантию от сквозной коррозии кузова на шесть лет.

Фото: Depositphotos

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