Нам рассказали, во сколько выльется ремонт «недружественного» авто

Запчасти подорожали, некоторые приходится долго ждать, но в целом ситуация не выглядит критической, отмечают эксперты.

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В нынешней ситуации и официалы, и неофициальные автосервисы ищут выход и находят его. Неплохо обстоят дела с поставками запчастей для бюджетных моделей, они налажены как по параллельному импорту, так и по официальным каналам, рассказали эксперты и представители дилеров, опрошенные агентством «Прайм».

Налаживаются поставки запчастей и для премиальных марок, хотя могут быть сложности с некоторыми номерными запчастями, но и они решаются.

В целом проблем с ремонтом автомобилей, в том числе родом из «недружественных» стран, нет — вопрос лишь в цене и сроках поставки запчастей.

Дилерам удалось наладить логистические цепочки: оригинальные комплектующие идут через Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. При этом в последние месяцы объем предложения автозапчастей вырос, и можно осторожно предположить, что и цены на них будут постепенно снижаться.

Остаются проблемы с комплектующими для двигателей и коробок передач; кузова и элементы подвески можно получить по предварительному заказу в течение двух месяцев.

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Что касается стоимости: из-за сложных маршрутов и увеличенных сроков цены выросли в среднем на 30%, а детали брендов, приостановивших поставки в Россию, подорожали на 90%.

Поэтому владельцы зачастую стремятся продать подержанное авто из тех самых «недружественных» марок, но сделать это по желаемой цене становится все труднее. Дисконт может доходить до 10–25%, а если деньги нужны срочно, продавцам приходится делать скидку в 30–40%, отмечают эксперты.

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