Стало известно о новых версиях Granta и Vesta

О них рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Вслед за электрическим Ларгусом, производство которого будет налажено на заводе в Ижевске, а продаже могут появиться полностью электрические версии Lada Vesta и Lada Granta.

«Мы будем ориентироваться на рынок. Сначала прощупаем спрос на примере электрического Largus, а потом — точно не завтра и не в среднесрочной перспективе — будем исходить из тех трендов, которые в целом будут на рынке», — рассказал РИА «Новости» глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, что первые опытные электромобили на базе Lada Largus должны появиться в 2023 году.

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«Первые прототипы появятся уже к концу текущего года. Может быть, на рубеже 2022 и 2023 годов. Соответственно, первая опытная партия будет выпущена в рамках следующего года. Если говорить о серийном производстве, его объем будет зависеть от потребности рынка, — объясняет господин Соколов. — Но в отличие от всех других проектов, которые были анонсированы в последнее время, электрический Lagrus АВТОВАЗа будет единственным высоколокализованным отечественным электромобилем. В этом будет его конкурентное преимущество. Обеспечить полную локализацию сейчас невозможно, да и, наверное, не нужно. Но мы продолжаем свою политику по локализации критически важных компонентов, необходимых для обеспечения технологического суверенитета».

Фото: АВТОВАЗ