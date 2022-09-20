Стало известно о новых версиях Granta и Vesta

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Вслед за электрическим Ларгусом, производство которого будет налажено на заводе в Ижевске, а продаже могут появиться полностью электрические версии Lada Vesta и Lada Granta.
«Мы будем ориентироваться на рынок. Сначала прощупаем спрос на примере электрического Largus, а потом — точно не завтра и не в среднесрочной перспективе — будем исходить из тех трендов, которые в целом будут на рынке», — рассказал РИА «Новости» глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
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Напомним, что первые опытные электромобили на базе Lada Largus должны появиться в 2023 году.
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«Первые прототипы появятся уже к концу текущего года. Может быть, на рубеже 2022 и 2023 годов. Соответственно, первая опытная партия будет выпущена в рамках следующего года. Если говорить о серийном производстве, его объем будет зависеть от потребности рынка, — объясняет господин Соколов. — Но в отличие от всех других проектов, которые были анонсированы в последнее время, электрический Lagrus АВТОВАЗа будет единственным высоколокализованным отечественным электромобилем. В этом будет его конкурентное преимущество. Обеспечить полную локализацию сейчас невозможно, да и, наверное, не нужно. Но мы продолжаем свою политику по локализации критически важных компонентов, необходимых для обеспечения технологического суверенитета».
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Фото: АВТОВАЗ