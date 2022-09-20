Стало известно, какие проблемы с топливом ждут россиян этой зимой — журнал За рулем

Стало известно, какие проблемы с топливом ждут россиян этой зимой

Большие объемы уходят на экспорт, поэтому в России может возникнуть нехватка. Решением проблемы может стать ввоз из Белоруссии.

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Зимнее дизельное топливо может стать дефицитом уже нынешней зимой. Проблема носит ежегодный характер, но в этом году она может усугубиться, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в эфире радио Sputnik. Он рассказал, с чем могут столкнуться владельцы дизельных машин, а также почему дизтопливо сейчас настолько дорогое.

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Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт. Сам зимний дизель тоже в достаточно больших количествах уходит на экспорт. Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что, в общем-то, ненормально», — отметил Аркуша.

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Решением проблемы могли бы стать поставки зимнего дизельного топлива из Республики Беларусь, и такой вариант уже обсуждается, рассказал президент РТС. Прогноза по ценам на белорусский зимний дизель пока нет, поэтому тут остается только ждать. Аркуша подчеркнул также, что по прочим видами топлива — летним дизелем и бензинами — дефицита не ожидается.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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