Защитникам ЛНР срочно нужна Нива или УАЗик — журнал За рулем

Защитникам ЛНР срочно нужна Нива или УАЗик

Техники порой не хватает, и когда автомобиль крайне необходим, приходится просить о помощи.

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Наш коллега, уральский журналист Андрей Гусельников, который сейчас находится на Донбассе и оперативно освещает происходящие события в ТК «Гусельников. Расследование и портреты» и на канале в «Яндекс. Дзен», кинул клич.

Он пишет в Telegram-канале (и прикладывает видео), что во время записи интервью с артиллеристами 2-й гвардейской бригады ЛНР журналисты спросили, чем можно помочь защитникам. Бойцы поделились проблемой: недавно неподалеку от точки их расположения был прилет «Хаймерсов», сами ребята уцелели, но разнесло их штабной УАЗик.

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«Приходится постоянно мотаться между позициями, но „Урал“ — машина сильно заметная, поэтому мы используем маленькие машины», — поясняет на видео Гора, замкомандира дивизиона РСЗО.

Андрей Гусельников вместе с коллегой-журналистом Филиппом Прокудиным (медиагруппа «Россия Сегодня») объявили сбор средств на Ниву или УАЗик б/у (другие машины сейчас в полях бесполезны) для артиллеристов 2-й бригады ЛНР. Часть средств уже собрана, люди быстро откликаются на призыв о помощи, но нужной суммы все еще не хватает.

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Деньги собрать нужно как можно быстрее. Журналист разместил реквизиты для сбора средств в Telegram-канале и периодически выкладывает выписки. По итогу обещает отчитаться видеороликом о передаче машины артиллеристам.

«Я признателен каждому за его вклад — неважно, какая сумма: человек отправляет столько, сколько он может», — пишет Андрей.

Поддержим коллег и поможем нашим артиллеристам!

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