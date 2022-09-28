Как вам цены на топливо? Результаты опроса — журнал За рулем

Как вам цены на топливо? Результаты опроса

Часть наших читателей уже пересела на электромобили, а другие заправляют машину газом. Но эти группы — не самые многочисленные.

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В какой момент цены на бензин становятся неподъемными, и человек или семья перестают пользоваться автомобилем? Недавно тенденция к постоянному росту вроде бы приостановилась (и цены даже немного упали), но затем в ряде регионов снова был зафиксирован скачок вверх. Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, как они относятся к нынешним расценкам на топливо?

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В голосовании приняло участие почти пять тысяч человек — вероятно, это можно счесть рекордом в подобных наших опросах. Среди ответивших оказались владельцы электромобилей — правда, это самая малочисленная группа из 31 человека, что составляет менее процента от всех участников.

Как вам цены на топливо? Результаты опроса

Вторая по численности группа — автомобилисты, заправляющие машины газом и потому не следящие за ценами на бензин и дизтопливо — таковых оказалось всего 82 человека, то есть немногим более процента.

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Третья группа — 152 человека или около 3% респондентов — это те граждане, которых устраивают нынешние цены на топливо, они считают их нормальными.

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Еще 11%, то есть 572 человека, ответили, что признают цены высоковатыми, но готовы потерпеть ввиду наступления непростых времен. Но самая многочисленная группа — это 4051, 82% ответивших. Их нынешние цены на топливо не устраивают.

Фото: Depositphotos.com

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