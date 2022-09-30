Автопутешествия по Вологодской области становятся приятнее

Сеть «Баранка» открыла уже десятое кафе, где туристы могут вкусно поесть и отдохнуть.

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Новое придорожное кафе «Баранка» было открыто при поддержке АО «Корпорация развития Вологодской области», и это десятый юбилейный филиал.

Это не просто кафе, а многофункциональный высококачественный комплекс дорожного сервиса. Расположен он на федеральной автомобильной дороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» (Вологодская область, Череповецкий район, п. Ботово).

Дорожная инфраструктура очень важна для развития автотуризма, поэтому на церемонии открытия присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, начальник управления земельно-имущественных отношений ФДА «Росавтодор» Александр Соколовский и, конечно же, генеральный директор ООО «Кафе Баранка» Владимир Красулин.

Этот филиал проекта «Баранка» запустили в рекордные сроки — за четыре месяца, вложив в него 32 млн рублей. Строить его начали в мае, а уже в конце сентября кафе заработало в полную силу. Надо отметить, что кафе может похвастать полным циклом приготовления (это уровень ресторана) и одновременно может принять до 64 гостей.

«Расширение сети кафе „Баранка“ в Вологодской области — это важная веха в развитии нашего бизнеса, конечной целью которого является создание культуры придорожного сервиса в России. Здесь и сейчас мы создаем новые места для жителей регионов, работаем над качеством продуктов и оказываемых услуг и стремимся выйти на новый уровень, сделав автомобильные путешествия еще более привлекательными для любой аудитории. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку и крайне воодушевлены возможностью развивать наш бизнес», — говорит генеральный директор ООО «Кафе Баранка» Владимир Красулин.



Фото: ООО «Кафе Баранка»