Власти Казахстана рассказали о ситуации с покупкой авто россиянами — журнал За рулем

Власти Казахстана рассказали о ситуации с покупкой авто россиянами

Чем больше машин продают в стране, тем лучше, считают здесь.

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Министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева спросили, планируют ли власти контролировать рынок сбыта авто в Россию и другие страны.

«Законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта. И чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически. Это и новые рабочие места», — передает слова Ускенбаева Tengrinews.kz.

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Государство не видит какого-то большого ажиотажа, что именно россияне скупают местные машины. Есть информация, что покупают их сами граждане Казахстана и потом перепродают. Но эту статистику собрать сложно.

В любом случае, ограничивать иностранцев в покупке казахстанских автомобилей никто не собирается. Просто нужно увеличивать объемы производства, а не следить за тем, чтобы кто-то не покупал.

«Мы все время ищем пути силового метода решения вопроса. Что-то запретить, у кого-то что-то забрать, кому-то что-то не пустить. Давайте экономическим путем решать эти вопросы. Надо стимулировать, чтобы наш автопром еще больше машин выпускал», — сказал министр.

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Однако ни в коем случае не должны уходить за границу машины, которые покупались по льготной программе, отметил министр. Речь о субсидиях государства — отдельным категориям граждан предоставлено право купить автомобиль без первоначального взноса, под 4%, чтобы самому пользоваться этой машиной. Вот тут государство Казахстан собирается вводить жесткие ограничения, чтобы конкретно эти автомобили не уходили за границу.

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