На одной из опаснейших дорог России выпал первый снег (видео) — журнал За рулем

На одной из опаснейших дорог России выпал первый снег (видео)

Снег, летние покрышки и сложнейший серпантин — пожалуй, хуже дорожной ситуации и не придумаешь...

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Култукский тракт считается самой опасной дорогой Сибири и одной из сложнейших дорог в России вообще. Ее названия нет в современных картах, но это единственная «нить», ведущая на трассу М-55 из Иркутска в сторону поселка Култук на Байкале — вы точно проедете по 96-километровому серпантину, если вам нужно в Улан-Удэ, Читу или Владивосток. Дорога красивая, но таит множество опасностей.

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Трасса постоянно извивается под крутыми углами, образуя «тещины языки», а в дополнение к этому присутствуют крутые подъемы и спуски. Расслабляться нельзя ни на минуту. По статистике, каждый месяц (!) здесь происходит 3–4 ДТП с летальным исходом.

В нынешнее межсезонье езда по Култукскому тракту также едва ли будет «легкой прогулкой» для автомобилистов.

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Первый «звоночек» поступил в начале недели: внезапный снег застал водителей врасплох — переобуться еще никто не успел. В этот раз обошлось без жертв, однако печально знаменитая дорога в очередной раз недвусмысленно намекнула, что шутки с ней плохи...

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