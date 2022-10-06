Медсправка для сдачи на права будет не нужна. Появятся и другие новшества

Пакет поправок в правила проведения водительских экзаменов и выдачи прав появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

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Согласно предлагаемым поправкам, водительскую медсправку не нужно будет получать для сдачи экзаменов в ГИБДД.

Медкомиссию все равно придётся пройти, но информацию о здоровье граждан ГИБДД получит от Минздрава в электронном виде. Причем это освидетельствование не будет единственным источником информации о здоровье водителя.

Если, например, у него при диспансеризации или медосмотре обнаружилось серьезное ухудшение здоровья и это является медицинским противопоказанием к вождению либо ранее выданная медсправка была аннулирована, а он не пришел на повторную комиссию, удостоверение будет считаться недействительным.

Другие новшества

Например, если кандидат в водители не сдал один из экзаменов с третьей попытки, следующий шанс ему предоставят не ранее чем через полгода (сейчас переэкзаменовка разрешается через месяц), но не позднее чем через девять месяцев (сейчас- три месяца). Таким образом в МВД хотят разгрузить экзаменационные подразделения, дополнительную работу которым создают плохо подготовленные курсанты автошкол в ходе многочисленных пересдач.

Обновлен перечень оснований для приостановления проведения экзамена и выдачи прав. К таким основаниям отнесли: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также медицинского заключения и т.д.

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В документе также говорится, что при любом касании экзаменатором дублирующих педалей будет загораться лампочка и раздаваться звук: все фиксируется на видео и аудио. Таким образом, будут исключены случаи, когда инструктор «помогает» ученику сдать экзамен с помощью дублирующих педалей. Сейчас, даже несмотря на ведение видеозаписи в салоне, это проконтролировать не удается.

Поправки также ужесточают схему обмена иностранных прав на российские: приезжие водители грузовиков и автобусов должны будут предъявить в ГИБДД документ, подтверждающий обучение и прохождение экзамена в нашей автошколе.