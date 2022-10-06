Сколько в России зимних шин? Эксперты подсчитали

Главные вопросы — грозит ли России дефицит шин и не будут ли они непомерно дорогими.

На российских складах накоплено достаточно зимних шин. Их хватит на несколько сезонов. Речь идет о более чем 33 млн штук. Это более 8,25 млн комплектов шин.

Тем не менее, стоимость зимней резины по сравнению с прошлым годом увеличилась в полтора раза. Виной всему рост стоимости сырья.

При этом запас шин в России постоянно пополняется. Их производят на российских заводах, везут из Южной Кореи, Китая, Гонконга, Турции, Узбекистана.

Всего же на складах в России хранится более 80 млн шин для самой разной техники. Это на 30% больше, чем хранилось осенью прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Честного знака». Зимних же шин оказалось больше на 43%.

Доля шин иностранного производства составляет чуть более трети — 35%. Остальные 65% шин произведены в России.

Глава управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков предупредил, что «в отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин».

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Откуда же взялся избыток шин на складах? Как объяснил эксперт Сергей Удалов из «Автостата», запасы зимних шин формировались из расчета, что в России в 2022 году будет продано 1,6 млн новых автомобилей, которым этой осенью понадобятся зимние шины. Но продано будет приблизиться 0,6 млн штук.

Таким образом, дефицит шин России не грозит, но роста цен, в том числе сезонного, избежать не получилось.