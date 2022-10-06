Niva Travel получила новый цвет кузова — журнал За рулем

Niva Travel получила новый цвет кузова

На заводе этот оттенок известен - им окрашивают «классическую» Niva Legend. Судя по всему, цвет будет бесплатным.

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АВТОВАЗ окончательно отказался от коробки-робота

На заводе АВТОВАЗ в Тольятти началась окраска внедорожников Niva Travel в новый цвет. Об этом свидетельствует снимок, размещенный сообществом Avtograd News — внедорожники с кузовом нового оттенка сфотографированы стоящими на автовозе, который отправляется в дилерский центр. Сообщается, что название оттенка — «Несси 2», и ранее такой цвет в гамме Niva Travel отсутствовал.

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Niva Travel получила новый цвет кузова

Зато он есть у «сестры», Niva Legend. На странице классического внедорожника производитель указывает, что эта эмаль темно-зеленого цвета, не металлик. Отметим, что металлики требуют доплаты в 12 000 рублей, а неметаллические оттенки к итоговой цене автомобиля ничего не добавляют.

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АВТОВАЗ начал красить Гранту в новый цвет

В последнее время АВТОВАЗ вообще довольно много экспериментирует с оттенками и их переходами от модели к модели. Так, Гранта получила от Весты первого поколения красный «сердолик», от Vesta NG — серый «булат», а вскоре, вероятно, получит еще несколько.

Фото: «За рулем», ВКонтакте / Avtograd News

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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