Niva Travel получила новый цвет кузова

На заводе этот оттенок известен - им окрашивают «классическую» Niva Legend. Судя по всему, цвет будет бесплатным.

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На заводе АВТОВАЗ в Тольятти началась окраска внедорожников Niva Travel в новый цвет. Об этом свидетельствует снимок, размещенный сообществом Avtograd News — внедорожники с кузовом нового оттенка сфотографированы стоящими на автовозе, который отправляется в дилерский центр. Сообщается, что название оттенка — «Несси 2», и ранее такой цвет в гамме Niva Travel отсутствовал.

Зато он есть у «сестры», Niva Legend. На странице классического внедорожника производитель указывает, что эта эмаль темно-зеленого цвета, не металлик. Отметим, что металлики требуют доплаты в 12 000 рублей, а неметаллические оттенки к итоговой цене автомобиля ничего не добавляют.

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В последнее время АВТОВАЗ вообще довольно много экспериментирует с оттенками и их переходами от модели к модели. Так, Гранта получила от Весты первого поколения красный «сердолик», от Vesta NG — серый «булат», а вскоре, вероятно, получит еще несколько.

А вот с комплектующими на конвейере по-прежнему проблемы — внутренние территории завода все еще забиты недособранными машинами.

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Фото: «За рулем», ВКонтакте / Avtograd News