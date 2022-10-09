Крымский мост: ситуация по восстановлению

Вечером 8 октября на сайте Правительства появилось сообщение о ходе восстановительных работ на Крымском мосту, где утром того же дня произошел взрыв. Специальную комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который побывал на месте ЧП. По результатам осмотра повреждений было принято решение открыть движение по одной полосе. Работы по восстановлению идут быстрыми темпами.
Крымский мост сейчас, важно для автомобилистов:
- движение легковых автомобилей по мосту восстановлено — по одной полосе, реверсивным способом;
- в течение воскресенья планируется наладить движение по двум полосам;
- в качестве альтернативы налажена паромная переправа, по ней же пока будет осуществляться движение грузовиков;
- ж/д сообщение восстановлено — грузовые и пассажирские поезда будут идти по мосту в штатном режиме.
- главы Крыма и Краснодарского края будут информировать жителей о порядке проезда по мосту, его загрузке, работе пунктов обогрева и перехватывающих парковках;
- время проверки каждой машины должно составить не более 2 минут — с этой целью количество проверяющих увеличено вдвое, до 100 человек.
Сообщается также, что в воскресенье планируется восстановить освещение моста, чтобы вести работы круглосуточно. Обследование повреждений должно быть завершено в течение суток — в воскресенье с утра начали работать водолазы, проверяющие опоры. После проверки будут принимать решение по движению по мосту автобусов и грузовиков, а также решение по срокам восстановления.
Марат Хуснуллин назвал первостепенной задачу по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка, говорится в сообщении Правительства РФ.
- Взрыв на Крымском посту случился 8 октября около 6:15, позже Следственный комитет заявил, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузовика.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Видео: Youtube / Sevastopol Life