Крымский мост: ситуация по восстановлению

Для легкового транспорта открыта одна полоса, вскоре планируется открыть еще одну. В качестве альтернативы заработал паром.

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Вечером 8 октября на сайте Правительства появилось сообщение о ходе восстановительных работ на Крымском мосту, где утром того же дня произошел взрыв. Специальную комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который побывал на месте ЧП. По результатам осмотра повреждений было принято решение открыть движение по одной полосе. Работы по восстановлению идут быстрыми темпами.

Так ситуация выглядела утром 8 октября: после взрыва загорелись цистерны с топливом, перевозимые по железнодорожной части, их тушили с помощью вертолетов

Крымский мост сейчас, важно для автомобилистов:

движение легковых автомобилей по мосту восстановлено — по одной полосе, реверсивным способом;

в течение воскресенья планируется наладить движение по двум полосам;

в качестве альтернативы налажена паромная переправа, по ней же пока будет осуществляться движение грузовиков;

ж/д сообщение восстановлено — грузовые и пассажирские поезда будут идти по мосту в штатном режиме.

главы Крыма и Краснодарского края будут информировать жителей о порядке проезда по мосту, его загрузке, работе пунктов обогрева и перехватывающих парковках;

время проверки каждой машины должно составить не более 2 минут — с этой целью количество проверяющих увеличено вдвое, до 100 человек.

Сообщается также, что в воскресенье планируется восстановить освещение моста, чтобы вести работы круглосуточно. Обследование повреждений должно быть завершено в течение суток — в воскресенье с утра начали работать водолазы, проверяющие опоры. После проверки будут принимать решение по движению по мосту автобусов и грузовиков, а также решение по срокам восстановления.

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Марат Хуснуллин назвал первостепенной задачу по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка, говорится в сообщении Правительства РФ.

Взрыв на Крымском посту случился 8 октября около 6:15, позже Следственный комитет заявил, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузовика.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Видео: Youtube / Sevastopol Life