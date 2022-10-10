Лада Гранта получила новую комплектацию — журнал За рулем

Лада Гранта получила новую комплектацию

Три модели семейства получили новую, более богатую комплектацию Classic'22 Advance.

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Как видно из названия, она создана на базе «антикризисной» Classic'22, однако оснащение тут уже далеко не столь спартанское. Как пишет Лада.Онлайн, в комплектации Classic'22 Advance будут производиться седан, лифтбек и кросс-версия универсала, а вот прежней Classic'22 у них уже не будет. По данным источника, Classic'22 Advance отличается от Classic'22 наличием следующих опций:

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«Сэкономить» завод решил на окрашенных в цвет кузова молдингах дверей — их у Classic'22 Advance, в отличие от Classic'22, не будет. Источник приводит и официальные прайсы, обновленные ввиду появления новой комплектации.

Цены Lada Granta в комплектции Classic'22 Advance

  • седан — 749 900 рублей
  • лифтбек — 769 900 рублей
  • универсал — 818 900 рублей

Производимые ранее в антикризисной комплектации Classic'22, эти представители семейства оценивались, соответственно, в 678 300, 698 300 и 742 300 рублей. Таким образом, вновь введенные опции добавили к цене седана и лифтбека 71 600 рублей, а к цене кросс-универсала — 76 600 рублей.

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Вместе с тем, обычный универсал Гранты, а также псевдоспортивная версия Drive Active в комплектации Classic'22 предлагаются заводом по прежним ценам — 705 300 и 809 900 рублей соответственно. Более богатой новой комплектации Classic'22 Advance для этих версий Гранты пока нет.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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