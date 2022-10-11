FAW привезет в Россию китайские Фольксвагены? — журнал За рулем

FAW привезет в Россию китайские Фольксвагены?

Возможно, среди них будет седан VW Jetta.

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Китайский автогигант FAW Group планирует поставить в Россию подержанные машины из Китая, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на издание «Чанчунь Жибао».

Так, по информации из китайской газеты, для поставки в Россию готовят тысячу подержанных седанов Volkswagen Jetta. По местным условиям, иностранные производители не могут самостоятельно выпускать свои авто в стране. И именно этот концерн ведет сборку ряда автомобилей Volkswagen в Китае. Трехлетние Jetta на китайских сайтах предлагают от 39,8 до 66,8 тысячи юаней (350–590 тысяч рублей), пишет издание.

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Также FAW планирует поставить в Россию 3750 подержанных машин премиальной марки Hongqi (Хунци).

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Китай уже давно вынашивал планы привозить в страны ЕАЭС подержанные автомобили, но ранее к ним были повышенные требования от российских властей. В нынешней ситуации у коммерсантов есть надежда, что они будут смягчены.

Справка

Hongqi — китайская премиальная марка автомобилей, принадлежащая FAW Car Company, которая сама является дочерней компанией FAW Group. Первый Hongqi был выпущен в 1959 году. На китайском языке хунци означает «красный флаг», машины этого бренда изначально предназначались только для высокопоставленных правительственных чиновников.

Фото: Unsplash

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