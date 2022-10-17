Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО б/у запчастями. И вот почему

Страховые компании настаивают, что нужно разрешить использовать б/у комплектующие для ремонта по ОСАГО из-за продолжающегося дефицита запчастей и планируют обсудить это с ЦБ, пишут «Известия».
В текущей ситуации рассмотреть такие варианты необходимо, считают в Российском союзе автостраховщиков. Невозможно заказать сейчас порядка 15–30% деталей, как аналогов, так и оригиналов, добавили компании. Возможно, стоит ввести временные послабления с учетом марок и стран производства.
Продолжающийся дефицит запчастей и проблемы с поставками вынудил увеличить долю денежной выплаты примерно на 40% с марта по сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Заказ оригинальных деталей через параллельный импорт, вопреки ожиданиям, пока полноценно не заработал. Дефицит наиболее критичен для автомобилей брендов BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rover, Ford и Cadillac. Сроки поставок по некоторым позициям достигают двух месяцев и более.
Кроме того, необходимо продлить сроки ремонта по страховке с 30 до 60 дней или не учитывать период доставки деталей. Так как больше стало станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в положенные законом 30 дней, отмечают страховщики.
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