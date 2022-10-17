Военная автоинспекция уже на на дорогах — что она будет делать? — журнал За рулем

Военная автоинспекция уже на на дорогах — что она будет делать?

ВАИ и ГИБДД часто работают вместе — например, проводят совместные профилактические акции.

Материалы по теме
Военно-учетные специальности, по которым призовут в первую очередь

В последнее время автомобилисты из многих регионов РФ замечают на дорогах инспекторов ВАИ. Аббревиатура расшифровывается как Военная автомобильная инспекция — это структурное подразделение Главного управления военной полиции Минобороны, а также ВАИ присутствует в составе Росгвардии. Ресурс Autonews рассказал, какие полномочия у этих инспекторов и могут ли они останавливать автомобили, как сотрудники ГИБДД.

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

ВАИ и ГИБДД часто работают вместе — например, проводят совместные профилактические акции «Ремень безопасности», «Профилактика и безопасность» и другие. Кроме того, инспекторов ВАИ привлекают для обеспечения безопасности в ходе частичной мобилизации. При этом список полномочий у них довольно четко очерчен, пишет источник.

Обязанности инспекторов ВАИ

  • обеспечение безопасности передвижения военных транспортных средств;
  • контроль за соблюдением ПДД водителями, управляющими военной техникой.

Инспектор ВАИ не может останавливать и проверять

  • гражданские транспортные средства;
  • личный транспорт военнослужащих;
  • пешеходов.

При обнаружении нарушения ПДД гражданскими лицами инспектор ВАИ вправе передать в полицию данные об этом, и на основании их водителя могут привлечь к ответственности.

Материалы по теме
Известно, куда власти эвакуируют автомобили, брошенные на границе с Грузией

Опрошенный источником юрист отмечает также, что полномочий на вручение повесток от военкомата у инспекторов ВАИ тоже нет, и, хотя возможность их привлечения теоретически существует, выглядит все же маловероятной. Куда более реалистичным является развертывание мобильных групп непосредственно от военкоматов, в том числе — на пограничных пунктах пропуска.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Наше новое видео
Как собирают электромобили в России (видео)
Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?
Жигули за 2 миллиона? А они этого стоят!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров465
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: