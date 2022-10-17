ВАИ и ГИБДД часто работают вместе — например, проводят совместные профилактические акции.

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В последнее время автомобилисты из многих регионов РФ замечают на дорогах инспекторов ВАИ. Аббревиатура расшифровывается как Военная автомобильная инспекция — это структурное подразделение Главного управления военной полиции Минобороны, а также ВАИ присутствует в составе Росгвардии. Ресурс Autonews рассказал, какие полномочия у этих инспекторов и могут ли они останавливать автомобили, как сотрудники ГИБДД.

ВАИ и ГИБДД часто работают вместе — например, проводят совместные профилактические акции «Ремень безопасности», «Профилактика и безопасность» и другие. Кроме того, инспекторов ВАИ привлекают для обеспечения безопасности в ходе частичной мобилизации. При этом список полномочий у них довольно четко очерчен, пишет источник.

Обязанности инспекторов ВАИ

обеспечение безопасности передвижения военных транспортных средств;

контроль за соблюдением ПДД водителями, управляющими военной техникой.

Инспектор ВАИ не может останавливать и проверять

гражданские транспортные средства;

личный транспорт военнослужащих;

пешеходов.

При обнаружении нарушения ПДД гражданскими лицами инспектор ВАИ вправе передать в полицию данные об этом, и на основании их водителя могут привлечь к ответственности.

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Опрошенный источником юрист отмечает также, что полномочий на вручение повесток от военкомата у инспекторов ВАИ тоже нет, и, хотя возможность их привлечения теоретически существует, выглядит все же маловероятной. Куда более реалистичным является развертывание мобильных групп непосредственно от военкоматов, в том числе — на пограничных пунктах пропуска.

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Фото: Кристина Бражникова/ТАСС