АВТОВАЗ доработал конструкцию Гранты и Нивы

Плановое обновление прошли два семейства Lada — Granta и Niva. В настоящее время АВТОВАЗ выпускает автомобли только этих семейств — Весту и Ларгус ждет перезапуск в начале следующего года, а XRAY снят с производства. Тем не менее востребованные в народе Гранта и обе Нивы получили точечные улучшения. В распоряжении сайта Лада.Онлайн оказалось информационное письмо, направленное АВТОВАЗом в дилерские центры.
- Niva Travel — доработана упорная пластина рабочего цилиндра привода сцепления
- Niva Legend — модифицирован отопитель с испарителем и управлением
- Granta — улучшена конструкция жгута проводов передней левой двери
Кроме того, Гранта получила клапан продувки адсорбера (с трубкой в сборе) новой конструкции.
А ряд комплектующих у Гранты унифицировали — так, унификации подвергся каркас спинки переднего сиденья, пишет источник, не раскрывая подробностей. Все изменения указанные модели получили в сентябре — то есть с этого месяца по конвейеру пошли машины с уже внесенными изменениями.
- Напомним, недавно Гранта получила новую, более богатую комплектацию.
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Фото: АВТОВАЗ