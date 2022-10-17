АВТОВАЗ доработал конструкцию Гранты и Нивы — журнал За рулем

АВТОВАЗ доработал конструкцию Гранты и Нивы

Изменения плановые и точечные - они касаются привода сцепления, отопителя, электропроводки, а также унификации некоторых деталей.

Материалы по теме
На все семейство Lada Niva вернулись важные опции

Плановое обновление прошли два семейства Lada — Granta и Niva. В настоящее время АВТОВАЗ выпускает автомобли только этих семейств — Весту и Ларгус ждет перезапуск в начале следующего года, а XRAY снят с производства. Тем не менее востребованные в народе Гранта и обе Нивы получили точечные улучшения. В распоряжении сайта Лада.Онлайн оказалось информационное письмо, направленное АВТОВАЗом в дилерские центры.

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

  • Niva Travel — доработана упорная пластина рабочего цилиндра привода сцепления
  • Niva Legend — модифицирован отопитель с испарителем и управлением
  • Granta — улучшена конструкция жгута проводов передней левой двери

Кроме того, Гранта получила клапан продувки адсорбера (с трубкой в сборе) новой конструкции.

Материалы по теме
Минивэны на базе Гранты и Нивы — названы сроки старта продаж

А ряд комплектующих у Гранты унифицировали — так, унификации подвергся каркас спинки переднего сиденья, пишет источник, не раскрывая подробностей. Все изменения указанные модели получили в сентябре — то есть с этого месяца по конвейеру пошли машины с уже внесенными изменениями.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая
Как собирают электромобили в России (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров2663
Оцените материал
1:—3

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: