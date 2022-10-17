АВТОВАЗ доработал конструкцию Гранты и Нивы

Изменения плановые и точечные - они касаются привода сцепления, отопителя, электропроводки, а также унификации некоторых деталей.

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Плановое обновление прошли два семейства Lada — Granta и Niva. В настоящее время АВТОВАЗ выпускает автомобли только этих семейств — Весту и Ларгус ждет перезапуск в начале следующего года, а XRAY снят с производства. Тем не менее востребованные в народе Гранта и обе Нивы получили точечные улучшения. В распоряжении сайта Лада.Онлайн оказалось информационное письмо, направленное АВТОВАЗом в дилерские центры.

Niva Travel — доработана упорная пластина рабочего цилиндра привода сцепления

Niva Legend — модифицирован отопитель с испарителем и управлением

Granta — улучшена конструкция жгута проводов передней левой двери

Кроме того, Гранта получила клапан продувки адсорбера (с трубкой в сборе) новой конструкции.

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А ряд комплектующих у Гранты унифицировали — так, унификации подвергся каркас спинки переднего сиденья, пишет источник, не раскрывая подробностей. Все изменения указанные модели получили в сентябре — то есть с этого месяца по конвейеру пошли машины с уже внесенными изменениями.

Фото: АВТОВАЗ