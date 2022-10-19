Стало известно о планах УАЗа до 2035 года

О трех перспективных направлениях развития УАЗа стало известно порталу FBM.
Напомним, смена собственника, которая произошла в июле этого года, продиктовала необходимость обновления стратегии развития компании.
В обращении руководства тогда подчеркивалось, что любые сложные и турбулентные времена — это также хорошее время для новых начинаний и новых возможностей.
Автомобиль «по подписке»
Такие сервисы уже запущены многими другими автоконцернами на отечественном рынке. Речь о том, что, чтобы ежедневно пользоваться машиной, не обязательно ее покупать. Можно взять в долгосрочную аренду и платить за нее раз в месяц. Вероятно, УАЗ собирается самостоятельно развивать этот сервис.
Дистанционное взаимодействие с клиентами
Как пишет издание, по всей вероятности, под этим подразумевают возможность удаленного оказания сервисных услуг.
Внедрение ADAS и технологий V2X
Сюда специалисты отнесли комплекс систем активной безопасности и помощи водителю, или ADAS, а также технологии взаимодействия машины с дорожной инфраструктурой и остальными участниками дорожного движения (vehicle-to-everything).
Отдельным пунктом намечено внедрение электрокаров, но ни подробностей, ни сроков компания не сообщила.
Мы запросили комментарии в пресс-службе УАЗа — ожидаем развернутого ответа.
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