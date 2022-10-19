Стало известно о планах УАЗа до 2035 года

В ближайшие 10–13 лет Ульяновский автомобильный завод планирует развиваться по трем основным направлениям.

Материалы по теме Известно, когда УАЗ представит новую стратегию развития. И что в ней ждать

О трех перспективных направлениях развития УАЗа стало известно порталу FBM.

Напомним, смена собственника, которая произошла в июле этого года, продиктовала необходимость обновления стратегии развития компании.

В обращении руководства тогда подчеркивалось, что любые сложные и турбулентные времена — это также хорошее время для новых начинаний и новых возможностей.

Автомобиль «по подписке»

Такие сервисы уже запущены многими другими автоконцернами на отечественном рынке. Речь о том, что, чтобы ежедневно пользоваться машиной, не обязательно ее покупать. Можно взять в долгосрочную аренду и платить за нее раз в месяц. Вероятно, УАЗ собирается самостоятельно развивать этот сервис.

Дистанционное взаимодействие с клиентами

Как пишет издание, по всей вероятности, под этим подразумевают возможность удаленного оказания сервисных услуг.

Внедрение ADAS и технологий V2X

Сюда специалисты отнесли комплекс систем активной безопасности и помощи водителю, или ADAS, а также технологии взаимодействия машины с дорожной инфраструктурой и остальными участниками дорожного движения (vehicle-to-everything).

Отдельным пунктом намечено внедрение электрокаров, но ни подробностей, ни сроков компания не сообщила.

Мы запросили комментарии в пресс-службе УАЗа — ожидаем развернутого ответа.