У дилеров АВТОВАЗа появились заниженные Lada Vesta — журнал За рулем

У дилеров АВТОВАЗа появились заниженные Lada Vesta

Вероятно, это инициатива руководства одного из автосалонов. Но кто знает - может оказаться, что это новый тренд.

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В Сети набирает популярность фотография необычного автомобиля Lada Vesta, стоящего в шоуруме. Снимок опубликовало сообщество «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022» в соцсети ВКонтакте. Нет сомнений в том, что этот кадр заснят в автосалоне официального дилера Lada — об этом говорит оформление помещения. А необычность машины в том, что она очень низкая, хотя даже диски колес оставлены стандартными.

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Да-да, сейчас понабегут те, кто использует машину как средство передвижения», — иронично предвосхищает автор поста реакцию комментаторов.

Но отклик на фото, напротив, оказался в целом довольно позитивным. Многие сразу определили, что речь не о банальном занижении, а, скорее, о применении превмоподвески. Иные заспорили о величине, на которую автомобиль «дропнут» в положении покоя — кто-то называет цифры в 70 мм, но ему возражают, что речь о гораздо большем занижении — около 90 мм.

У дилеров АВТОВАЗа появились заниженные Lada Vesta

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А третьи пытаются установить, где же сделан снимок: кто-то ожидаемо предполагает Кавказ, а кто-то со ссылкой на собственные источники говорит, что фото снято в одном из дилерских центров Lada на Урале.

Технические подробности и информация о ценах, к сожалению, тоже пока не прояснены.

Фото: ВКонтакте / Лада Веста | Lada Vesta NG 2022

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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