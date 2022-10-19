У дилеров АВТОВАЗа появились заниженные Lada Vesta

Вероятно, это инициатива руководства одного из автосалонов. Но кто знает - может оказаться, что это новый тренд.

В Сети набирает популярность фотография необычного автомобиля Lada Vesta, стоящего в шоуруме. Снимок опубликовало сообщество «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022» в соцсети ВКонтакте. Нет сомнений в том, что этот кадр заснят в автосалоне официального дилера Lada — об этом говорит оформление помещения. А необычность машины в том, что она очень низкая, хотя даже диски колес оставлены стандартными.

Да-да, сейчас понабегут те, кто использует машину как средство передвижения», — иронично предвосхищает автор поста реакцию комментаторов.

Но отклик на фото, напротив, оказался в целом довольно позитивным. Многие сразу определили, что речь не о банальном занижении, а, скорее, о применении превмоподвески. Иные заспорили о величине, на которую автомобиль «дропнут» в положении покоя — кто-то называет цифры в 70 мм, но ему возражают, что речь о гораздо большем занижении — около 90 мм.

А третьи пытаются установить, где же сделан снимок: кто-то ожидаемо предполагает Кавказ, а кто-то со ссылкой на собственные источники говорит, что фото снято в одном из дилерских центров Lada на Урале.

Технические подробности и информация о ценах, к сожалению, тоже пока не прояснены.

Подвеска — это интересно, но такой машине точно не помешает чип-тюнинг, так что мы подробно рассказали об этом направлении.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: ВКонтакте / Лада Веста | Lada Vesta NG 2022