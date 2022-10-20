Оно позволит устранить дефицит комплектующих и на других предприятиях.

Нехватка запчастей в современном автопроме возникает систематически. Из-за этого могут приостанавливаться конвейеры, либо сходящие с них автомобили направляются на склады в ожидании доукомплектации, когда недостающие компоненты поступят на предприятие.

Как правило, проблемы возникают с поставками из других стран, а главной целью заводов стало замещение одних комплектующих другими, предпочтительно отечественного производства.

«На ежедневном контроле у менеджмента АВТОВАЗа сейчас от 100 до 300 позиций компонентов, находящихся в разной степени риска. Их наличие постоянно мониторят, чтобы не допустить перебоев в работе конвейеров. Одновременно по таким позициям идет активная работа по локализации. Сроки ее завершения зависят от сложности конкретного узла, инвестиционной емкости проекта по локализации, объемов рынка, обеспечивающих экономическую рентабельность реализации проекта, и других факторов», — объяснил в интервью РГ глава Минпромторга Денис Мантуров.

Также министр рассказал о новой программе «Автокомпоненты», которую Минпромторг запустил совместно с Фондом развития промышленности (ФРП). По ней российские производители могут получить кредиты на развитие производства всего под 1% годовых и сроком до 10 лет.

Стало известно, что по программе одобрено уже четыре займа на общую сумму 15,4 млрд рублей, а ПАО «Автодизель» получило 2 млрд рублей на развитие производства моторов для грузовиков и другого коммерческого транспорта. Благодаря займу «Автодизель» скоро сможет выпускать до 7 тысяч локализованных двигателей в год. Со слов Дениса Мантурова, интерес к программе среди производителей высок, и в министерство поступают все новые и новые заявки. Сегодня их насчитывается 30 штук.

У производителей из Поднебесной есть идея, как увеличить продажи своих автомобилей, снизив на них цены.

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Фото: Елена Афонина/ТАСС