Эксперт предложил бюджетный способ защиты машины от угона

Уложитесь в очень скромную сумму, а взломщика обезоружите.

Советы нашего автора Алексея Ревина рассчитаны на защиту сравнительно недорогого автомобиля, поэтому не потребуют серьезных вложений. Из пяти описанных способов мы выбрали один — дополнительный разъем в штатный OBD (диагностический разъем, находится в непосредственной близости от руля).

Предположим, что злоумышленник уже влез в ваш автомобиль, но ключа у него нет, как и электронной головки — ответной части к штатному иммобилайзеру.

Разъем OBD с переходной колодкой.

Иммобилайзер он нейтрализует, скорее всего, так называемой заводилкой. Устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD.

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Значит, нужно убрать разъем, то есть в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы.

Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Понадобится он только на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Подробнее о других противоугонках читайте в материале нашего автора: «Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей».

Воришки угнали некомплектный автомобиль, а вернут его — «на ходу».

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Фото: скриншот YouTube