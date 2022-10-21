Эксперт предложил бюджетный способ защиты машины от угона — журнал За рулем

Эксперт предложил бюджетный способ защиты машины от угона

Уложитесь в очень скромную сумму, а взломщика обезоружите.

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Советы нашего автора Алексея Ревина рассчитаны на защиту сравнительно недорогого автомобиля, поэтому не потребуют серьезных вложений. Из пяти описанных способов мы выбрали один — дополнительный разъем в штатный OBD (диагностический разъем, находится в непосредственной близости от руля).

Предположим, что злоумышленник уже влез в ваш автомобиль, но ключа у него нет, как и электронной головки — ответной части к штатному иммобилайзеру.

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Эксперт предложил бюджетный способ защиты машины от угонаРазъем OBD с переходной колодкой.
Разъем OBD с переходной колодкой.

Иммобилайзер он нейтрализует, скорее всего, так называемой заводилкой. Устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. 

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Значит, нужно убрать разъем, то есть в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы.

Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Понадобится он только на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Подробнее о других противоугонках читайте в материале нашего автора: «Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей».

Фото: скриншот YouTube

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