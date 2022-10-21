Для пожарных и спасателей: ГАЗ представил новые машины

Автомобили выпущены на базе шасси NEXT.

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Оперативный автомобиль «Садко NEXT», автобус-вездеход «Вектор NEXT» и автоцистерна лесного исполнения «Садко NEXT» могут быть использованы для борьбы с природными пожарами. Новые разработки представлены на конференции «Леспожтех».

У каждого автомобиля есть свои особенности. «Садко Next» построен для МЧС и может выполнять широкий спектр тактических задач в местах чрезвычайных ситуаций, он способен выдерживать температуры ниже минус 50 градусов.

Особенностью «Вектор NEXT» является дорожный просвет в 40 сантиметров, что позволяет ему работать вдали от асфальтированных дорог, говорится в сообщении.

Внедорожный автобус пока считается прототипом, а прочие новинки уже имеют серийный статус и изготавливаются близкими к группе ГАЗ компаниями.

Фото: depositphotos.com, ГАЗ