Поиск по-новому: российские дороги окутают «Паутиной» — журнал За рулем

Поиск по-новому: российские дороги окутают «Паутиной»

Система распознавания угнанных авто заработала во всех регионах России.

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Интеллектуальная система «Паутина» помогает полицейским в розыске угнанных автомобилей и профилактике нарушений ПДД среди автомобилистов. Пять лет она применялась в Москве и Подмосковье, а теперь заработала во всех регионах России (кроме вновь присоединенных территорий).

Благодаря ей полицейские могут точно отследить путь автомобиля, находящийся в угоне.

Единая система позволит увидеть такую машину, даже если она выехала за пределы региона. Поможет «Паутина» обнаружить и автомобиль, который скрылся с места ДТП.

«Паутина» проявила себя как очень эффективное средство по борьбе с лицами, которые совершили преступления, и, конечно, по профилактике нарушений ПДД», — цитирует ТАСС замначальника ГУОБДД МВД Ленара Габдурахманова.

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