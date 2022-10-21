Сбившая женщину актриса Анна Большова часто нарушала ПДД

За текущий год — 22 штрафа за превышение скорости недалеко от места происшествия.

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Продолжают появляться подробности, связанные со смертельным ДТП под Калугой с участием заслуженной артистки России Анны Большовой. Как сообщает MK.ru, на счету Большовой около 100 штрафов, причем большинство из них — за превышение скорости. Отметим, что все штрафы вовремя оплачивались.

Только за текущий год актриса получила 22 подобных протокола, и последний из них — 10 октября. Большинство штрафов выписано в Калужской области, где у Большовой находится загородный дом.

Трагический инцидент произошел там же, в Калужской области — 14 октября Анна Большова сбила 31-летнию жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги. Актриса вызвала скорую, но пострадавшая скончалась до ее приезда. Полиция начала проверку. В организме погибшей был обнаружен алкоголь.