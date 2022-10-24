Китайские внедорожники направят силовикам

Их подготовкой займется нижегородская компания.

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На службу силовых ведомств России: Минобороны, МВД, Следственного комитета и других — будут поставлены кроссоверы Haval F7 и F7x. Спецавтомобили будут доукомплектовываться заводом спецтехники «Нижегородец». Одобрение типа транспортного средства уже получено от Росстандарта.

На машины для силовиков будут нанесены цветографические схемы. Они также будут оснащены сигнальными огнями, СГУ, радиостанциями и другим допоборудованием.

Кроме того, при необходимости Haval будет укомплектован приборами для обнаружения следов взрывчатки и выявления признаков подделки документов.

Фото: пресс-служба Тульской области, Росстандарт