Опровергается слух о переносе, запуск семейства Vesta NG должен начаться вовремя.

Материалы по теме Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь

На прошлой неделе в социальных сетях начала муссироваться информация о том, что срок перезапуска семейства Lada Vesta NG в Тольятти может сместиться с ранее анонсированного марта на конец следующего года.

К концу недели появилось опровержение, несмотря на то что пресс-служба автогиганта традиционно не комментирует любую информацию, помимо своей собственной. В сообществе «Нетипичный АВТОВАЗ» появился пост о том, что никаких планов по переносу старта сборки руководство предприятия не строит.

Для того чтобы все произошло вовремя, пишет автор поста, АВТОВАЗ сейчас подбирает поставщиков, исходя именно из их готовности обеспечивать комплектующими сборку нового семейства. Кроме того, по ряду позиций будут «запасные», т.е. альтернативные поставщики, как это практиковалось на заводе еще до прихода французов.

Фото: За рулем