Пересаживаемся на электрокары: государство гарантирует скидку на российские Evolute

На покупке можно сэкономить до 35% стоимости автомобиля.

Материалы по теме Российские машины Evolute — начались продажи

В России стартовали продажи российских электрокаров Evolute. На первый взгляд автомобили, которые будут выпускаться на автозаводе в Липецкой области, не подпадают под государственную программу льготного автокредитования: их стоимость превышает два миллиона рублей, а объем двигателя более 150 л. с.

Но еще в марте Минпромторг позаботился о поддержке нового автопроизводителя и включил в программу господдержки Evolute. На модель I-Pro, цена которого составит 2,990 млн рублей, будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости (стандартная скидка 25%).

Аналогичная скидка будет действовать и на более дорогие модели Evolute, которых пока нет в продаже.

Фото: За рулем