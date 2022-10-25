АВТОВАЗ: рассчитывать на прибыль не приходится — журнал За рулем

АВТОВАЗ: рассчитывать на прибыль не приходится

В 2022 году автогигант не получит прибыли — виной тому разрушение цепочек поставки комплектующих.

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Несмотря на то что АВТОВАЗ довольно быстро восстановил производство автомобилей в «антикризисных», упрощенных версиях, а затем вернул в комплектации машин и многие опции, найдя новых поставщиков, прибыли по итогам текущего года предприятие не получит, считает генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В этом году на прибыль рассчитывать не приходится, сами видите ситуацию. Но есть позитивные тенденции, [президент АВТОВАЗа Максим] Соколов обещал уже в 2023 году выйти на прибыль», — цитируют Чемезова «Ведомости».

Разрыв с Renault Group и приостановка производства сыграют решающую роль в финансовых показателях АВТОВАЗа по итогам года. Предыдущим неудачным годом для завода был пандемийный 2020-й, который предприятие закончило с убытком в 196 млн евро. В следующем, 2021-м удалось выйти на чистую прибыль в 166 млн евро.

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Фото: АВТОВАЗ

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