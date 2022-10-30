На АЗС свои законы: за что водителю может грозить штраф до 50 тысяч

На территории заправки действуют нормы ПДД и правила противопожарной безопасности.

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За нарушения на АЗС можно получить серьезные штрафы. Так, водителю, закурившему на заправке, грозит административный штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, так как это будет трактоваться как нарушение правил противопожарной безопасности.

Мало кто знает, но за заправку машины с работающим двигателем или ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от колонок штраф по ст. 20.4 КоАП может составить до 50 тыс. рублей.

К административной ответственности могут привлечь и за превышение скорости на территории АЗС (как правило, она ограничена 5 км/ч.). За нарушение данного требования водителю может грозить штраф от 500 до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на шесть месяцев, рассказал ПРАЙМ юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Фото: depositphotos.com