Россиянам не светит 50%-ная скидка на растаможку автомобилей

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Предоставление скидки в 50% на растаможку автомобилей, ввезенных из-за рубежа, по мнению ряда депутатов Госдумы, должно было восполнить дефицит новых авто в России. Однако Кабмин посчитал, что, предоставив такую льготу, бюджет потеряет запланированные доходы.
«Предполагаемые изменения касаются предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, источник компенсации которых не определен», — цитируют заключения правительства «Известия».
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Причем скидку предлагалось предоставлять не всем, а только отдельным категориям граждан: родителями или усыновителями в многодетных семьях, а также ветеранами боевых действий.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС