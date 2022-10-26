Россиянам не светит 50%-ная скидка на растаможку автомобилей

Кабмин отклонил предложения депутатов.

Предоставление скидки в 50% на растаможку автомобилей, ввезенных из-за рубежа, по мнению ряда депутатов Госдумы, должно было восполнить дефицит новых авто в России. Однако Кабмин посчитал, что, предоставив такую льготу, бюджет потеряет запланированные доходы.

«Предполагаемые изменения касаются предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, источник компенсации которых не определен», — цитируют заключения правительства «Известия».

Причем скидку предлагалось предоставлять не всем, а только отдельным категориям граждан: родителями или усыновителями в многодетных семьях, а также ветеранами боевых действий.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС