Стало известно, что АВТОДОМ сделает с заводом Мерседеса

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Продажа российского завода Mercedes-Benz компании «Автодом» позволит возобновить производство машин на предприятии, но уже не Мерседесов. Нужны новые партнеры, в поиске которых компании поможет Минпромторг РФ.
«Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz — компания „АВТОDОМ“ — сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово», — говорится в Telegram—канале министерства.
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Это могут быть как отечественные стартапы, так и иностранные производители из Китая, Индии, Ирана… Пока рано говорить, кто займет конвейеры предприятия, но ими могут стать несколько партнеров, как в случае с «Автотором».
«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания „АВТОDОМ“, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — прокомментировал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
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Надо полагать, что в ближайшее время автопроизводители, желающие выйти на российский рынок и расширить свое присутствие здесь, начнут переговоры с «Автодомом» и Минпромторгом.
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Фото: «За рулем»