Новый Фольксваген продают за 800 тысяч рублей

Есть надежда, что такая машина появится и у российских дилеров.

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В Китае начались продажи Volkswagen Polo 2023 модельного года.

В машинке появилась мультимедийная система с дисплеем 8” и новой телематикой. Силовой агрегат прежний: 1,5 литровый атмосферник с отдачей 113 л.с. и 145 Нм, работающий в паре с МКП (5 или 6 ступеней) или АКП.

Покупателям предложены хэтчбеки в пяти комплектациях с ценой от 90 900 до 124 900 юаней. Нижняя планка цены, в переводе на российскую валюту, — примерно 770 тысяч рублей.

А есть ли вообще российские перспективы у такого Поло, учитывая, что у нас Polo был лифтбеком, а производил его завод, который со дня на день может быть продан?

Вопрос сложный, но если дилеры в РФ начали завозить из Поднебесной более статусные седаны Bora, то и приезд обновленного Polo вполне можно себе представить.



Фото: autohome.com.cn