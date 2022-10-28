Регионы взяли в свои руки вопрос транспортного налога — журнал За рулем

Регионы взяли в свои руки вопрос транспортного налога

В ряде субъектов РФ мобилизованных освободили от его уплаты.

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Не дожидаясь принятия на федеральном уровне закона, освобождающего мобилизованных от уплаты транспортного налога, некоторые регионы России решили сделать это на местном уровне.

О такой поддержке призванных по мобилизации и членов их семей уже заявили в Брянской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Псковской, Ульяновской, Саратовской областях, а также в Республике Татарстан.

Причем период действия освобождения от транспортного налога в каждом из регионов разный: где-то речь идет о налоге только за 2021 год, а где-то решили распространить льготу и на налог за 2022 год.

Ранее депутаты Госдумы вышли с предложением заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы. Но пока это решение не принято.

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Фото: depositphotos.com

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