Депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Теперь его, помимо прочего, исключат из «Единой России».

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Совет депутатов «Единой России» Татарского района Новосибирской области принял решение исключить из партии Сергея Мамонтова. Как сказала руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец, поступок бывшего соратника «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения» — сбившего ребенка и оставившего его на дороги без помощи «трудно даже назвать человеком в полном смысле слова».

«Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается „Единой России“, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — цитируют «Известия» слова Юлии Швец.

В отношении Сергея Мамонтова возбуждено два административных дела, по статьям 12.24 и 12.27 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).

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Также сегодня было зарегистрировано сообщение о преступлении по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Депутат был объявлен в розыск, но в итоге в полицию он явился сам.

Сейчас ребенок, сбитый и оставленный на дороге депутатом Мамонтовым, находится в больнице. У него диагностированы травмы различной степени тяжести.

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