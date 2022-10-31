Возобновление сборки Ларгуса откладывается? Ответ АВТОВАЗа

В условиях санкций АВТОВАЗ может пока выпускать лишь ограниченные партии Lada Largus, собранные из остатков докризисных комплектующих.

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Ранее сообщалось, что полноценный перезапуск сборки с новыми компонентами, по предварительным данным, станет возможным только в начале 2023 года.

Однако Avtograd News пишет, что старт может быть перенесен, в лучшем случае, на осень 2023 года — по данным источника, такую информацию озвучил вице-президент по производству автокомпонентов Николай Строков на заводской профсоюзной конференции.

Отметим, что и первый, и второй сроки — неофициальные: по Ларгусу, в отличие от Весты, точных заявлений руководство завода не делало. На вопрос «За рулем» о сроках перезапуска семейства в пресс-службе не подтвердили, но и не опровергли информацию о переносе старта сборки Ларгуса.

«Объявим сразу, как будем готовы», — сказал руководитель пресс-службы Сергей Ильинский.

Фото: Яков Князев / ТАСС