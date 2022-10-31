Возобновление сборки Ларгуса откладывается? Ответ АВТОВАЗа — журнал За рулем

Возобновление сборки Ларгуса откладывается? Ответ АВТОВАЗа

В условиях санкций АВТОВАЗ может пока выпускать лишь ограниченные партии Lada Largus, собранные из остатков докризисных комплектующих.

Материалы по теме
Дешевая китайская зимняя шина против всех — стоит ли брать?

Ранее сообщалось, что полноценный перезапуск сборки с новыми компонентами, по предварительным данным, станет возможным только в начале 2023 года.

Однако Avtograd News пишет, что старт может быть перенесен, в лучшем случае, на осень 2023 года — по данным источника, такую информацию озвучил вице-президент по производству автокомпонентов Николай Строков на заводской профсоюзной конференции.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Отметим, что и первый, и второй сроки — неофициальные: по Ларгусу, в отличие от Весты, точных заявлений руководство завода не делало. На вопрос «За рулем» о сроках перезапуска семейства в пресс-службе не подтвердили, но и не опровергли информацию о переносе старта сборки Ларгуса.

«Объявим сразу, как будем готовы», — сказал руководитель пресс-службы Сергей Ильинский.

Фото: Яков Князев / ТАСС

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров446
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: