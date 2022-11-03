Рынок новых авто в России атаковали «китайцы» — журнал За рулем

Рынок новых авто в России атаковали «китайцы»

В октябре они заняли 30% авторынка.

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Третий месяц подряд на фоне общего спада рынка новых автомобилей в России фиксируется рост продаж автомобилей китайских марок. В октябре их было продано 12,7 тысячи, что составило почти 30% всех проданных машин.

По данным «Автостата», среди автомобилей китайских марок 34% пришлось на бренд Haval — было продано 4,3 тыс. единиц.

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Второе и третье места заняли Chery и Geely, продавшие 3,8 тыс. и 2,5 тыс. машин соответственно.

«Перевалить» за отметку в тысячу проданных машин удалось и EXEED: в России приобрели 1163 автомобиля этой марки.

Фото: Ryan Searle / Unsplash

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