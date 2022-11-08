Депутаты призвали отказаться от мобильных дорожных камер

Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что разработан законопроект, который предусматривает отказ от использования на дорогах переносных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Документ уже направлен в правительство.
«В случае принятия наших поправок в КоАП данные, получаемые с нестационарных (мобильных) комплексов фото- и видеофиксации, уже не будут основанием для автоматического привлечения водителя к административной ответственности», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мобильные камеры часто устанавливаются в местах, где водители допускают незначительное нарушение скоростного режима. К тому же владельцы «треног» некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге.
По его мнению, данные с таких комплексов могут быть направлены в ГИБДД и стать материалами для проведения дополнительной проверки.
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