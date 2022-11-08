Юбилейный внедорожник УАЗ: какие особенности, что под капотом?

Он будет очень напоминать те автомобили, которые сходили с конвейера 50 лет назад. Да, даже больше, чем Хантер.

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Ограниченная серия УАЗ-469, представленная автозаводом в честь пятидесятилетнего юбилея модели, будет отличаться от современного Хантера — «прямого потомка» первых 469-х.

У выпущенных в ноябре юбилейных машин будет откидной борт, дополнительные складные сиденья в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши.

На борту и корме машины установлены хромированный шильдик юбилейной серии и порядковый номер модели. Кузов покрыт «раптором», мосты — «спайсер», под капотом — 112-сильный бензиновый мотор. В паре с ним — знаменитая 5МКП с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала.

Внедорожная подготовка: силовой обвес, электрическая лебедка, шноркель, шины BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16.

Фото: УАЗ