Юбилейный внедорожник УАЗ: какие особенности, что под капотом? — журнал За рулем

Юбилейный внедорожник УАЗ: какие особенности, что под капотом?

Он будет очень напоминать те автомобили, которые сходили с конвейера 50 лет назад. Да, даже больше, чем Хантер.

Материалы по теме
Другой «козлик»: подлинная история внедорожника УАЗ-469, которая вас удивит

Ограниченная серия УАЗ-469, представленная автозаводом в честь пятидесятилетнего юбилея модели, будет отличаться от современного Хантера — «прямого потомка» первых 469-х.

У выпущенных в ноябре юбилейных машин будет откидной борт, дополнительные складные сиденья в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

На борту и корме машины установлены хромированный шильдик юбилейной серии и порядковый номер модели. Кузов покрыт «раптором», мосты — «спайсер», под капотом — 112-сильный бензиновый мотор. В паре с ним — знаменитая 5МКП с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала.

Внедорожная подготовка: силовой обвес, электрическая лебедка, шноркель, шины BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16.

Юбилейный внедорожник УАЗ: какие особенности, что под капотом?

Фото: УАЗ

Наше новое видео
Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5
Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля
Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров636
Оцените материал
1:0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: