Юбилейный внедорожник УАЗ: какие особенности, что под капотом?

Ограниченная серия УАЗ-469, представленная автозаводом в честь пятидесятилетнего юбилея модели, будет отличаться от современного Хантера — «прямого потомка» первых 469-х.
У выпущенных в ноябре юбилейных машин будет откидной борт, дополнительные складные сиденья в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши.
На борту и корме машины установлены хромированный шильдик юбилейной серии и порядковый номер модели. Кузов покрыт «раптором», мосты — «спайсер», под капотом — 112-сильный бензиновый мотор. В паре с ним — знаменитая 5МКП с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала.
Внедорожная подготовка: силовой обвес, электрическая лебедка, шноркель, шины BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16.
- Юбилейная серия УАЗ-469 — салон, опции, цены
Фото: УАЗ