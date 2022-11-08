АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Весты в кузове универсал

Одна из последних моделей, в создании которой принимал участие Стив Маттин.

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Вслед за седаном АВТОВАЗ оформил патент и на внешность Весты NG в кузове универсал — соответствующий документ опубликован в базе Федерального института промышленной собственности. Особым секретом информация не является — универсальный кузов обновленной Весты был официально показан на кросс-версии еще во время февральской презентации обновлений. Дело, скорее в соблюдении стандартной процедуры.

Тем не менее, теперь известно, что заявку на регистрацию внешности производитель подал лишь в конце мая, а в авторах дизайна значатся те же, что и у обновленного седана Vesta NG — бывший главный дизайнер бренда Lada Стив Маттин, нарисовавший оригинальную Весту 2015 года, а также Друар Жюльен Андре Мишель, Суслаев Степан Сергеевич, Маркин Василий Леонидович, Губанов Вячеслав Владимирович и Курбанов Илья Даудович.

Сейчас производство семейства Vesta NG переносится из Ижевска, где собрали всего чуть более тысячи машин, в Тольятти, на более мощный конвейер. Помимо внешности у машин существенно обогатится список оснащения. Но коробка-автомат появится в лучшем случае весной 2024 года.

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Фото: Depositphotos, Федеральный институт промышленной собственности