Новый Toyota LC Prado - что уже известно о внедорожнике

Дата премьеры новинки оказалась ближе, чем предполагалось.

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Toyota Land Cruiser Prado выпускается с незначительными обновлениями на протяжении уже 13 лет. Но совсем скоро появится новое поколение внедорожника.

Пятое, новое поколение Prado будет построено на платформе TNGA-F и сохранит рамную конструкцию. По сравнению с машиной четвертого поколения новинка получит более богатое оснащение. Помимо различных систем активной безопасности появится и новая информационно-развлекательная система.

Какими двигателями будет оснащаться автомобиль, пока неизвестно. Есть вероятность, что внедорожник получит 2,4-литровый турбированный двигатель и гибридную силовую установку на базе 2,4- и 2,5-литрового моторов. Появление двигателей большего объема маловероятно из-за необходимости сделать Prado более экологичным.

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Внешность этого поколения внедорожника пока остается секретом, но вскоре фотографии его должны начать появляться в сети. Вероятно, он получит язык дизайна как у Toyota Land Cruiser 300. Известно также, что внедорожник будет собираться и в Китае — на предприятии FAW Toyota, откуда вполне может попасть в Россию по параллельному импорту.

Ожидается, что премьера Toyota Land Cruiser Prado пятого поколения состоится в третьем квартале 2023 года.

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Фото: Vishal Bonthapally / Unsplash